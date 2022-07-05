У нас є реальний шанс змусити агресора платити репарації – прем'єр-міністр Литви

Деталі

"Я схиляю голову перед українською владою, державними і приватними секторами та неймовірним суспільством за стійкість, єдність і рішучість. Ви не відкладали реформи до перемоги, а прискорили їх і досягли результатів та будете відбудовувати все краще, ніж було. Україна представила свій план, тепер наша черга, друзів та партнерів України, продемонструвати, що ми можемо і будемо разом швидко переходити від розмов до реалізацій.

По-перше ми повинні генерувати фінансування. Ми маємо знайти на це кошти, з наших бюджетів або здійснити колективні запозичення. Але найбільш адекватно і справедливий шлях – це арешт і використання російських активів, заморожених під нашими санкціями. Ми не можемо воскресити вбитих росією людей, але в нас є реальний шанс змусити агресора платити репарації. Тому що ці активи зберігаються в наших банках і пришвартовані до наших берегів. Я закликаю ЄС запровадити санкції і створювати правові механізми арешту заморожених активів.

По-друге, ми повинні скласти детальні плани щодо того, як кожна з наших країн і організацій буде сприяти відбудові України", – повідомила Шимоніте.

Також вона додала, що загальні сума коштів, наданих Україні Литвою, сягають майже півмільярда доларів. Вони були направлені аварійну відбудову. Литва далі планує виділяти кошти.

Нагадаємо

Вчора у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.