"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак объяснила, как изменится система социальных выплат в Украине. Она отметила, что цель реформы заключается не в сокращении выплат, а в том, чтобы помощь предоставлялась тем, кто в ней действительно нуждается. Об этом она рассказала в комментарии журналистке УНН.

Детали

Марчак подчеркнула, что реформа направлена на то, чтобы сделать систему выплат более целенаправленной и понятной. По словам заместителя министра, сейчас часть выплат осуществляется по статусу, а не по необходимости, что ставит под вопрос эффективность такого подхода.

Часть выплат дается по статусу, а не по необходимости. Мы, как страна, вынуждены кому-то платить, потому что кто-то имеет определенный статус, но имеем ли мы на это финансовый ресурс и какую цель мы достигаем - вопрос открытый. Сейчас осуществляется реформа этих выплат, ведь это ряд фрагментированных выплат, они как "пасочки", и чтобы получить их, надо ходить и по одной делать, чтобы получить помощь от государства - указала Марчак.

Заместитель министра социальной политики отметила, что такая процедура оформления помощи демотивирует людей. По ее мнению, эти "маленькие выплаты по 600-800 грн - ни о чем".

"Такая процедура непонятна людям, и они не оценивают работу государства из-за этих маленьких выплат. Это непонятно для людей, трудно для государства и для администрирования", - отметила чиновница.

Поэтому, мы меняем сейчас этот набор выплат, который направлен на преодоление бедности, и изменим на одну выплату - базовую социальную помощь - рассказала Марчак.

Также планируется упростить систему помощи для людей с инвалидностью. Марчак отметила, что государство должно помогать тем, кто не может работать, и одновременно поддерживать тех, кто имеет возможность трудоустроиться. Целью является обеспечить реальную помощь, а не просто формальные выплаты, которые не соответствуют потребностям.

На вопрос, планирует ли Минсоцполитики сократить выплаты для людей с инвалидностью, которые могут себя обеспечить, Марчак ответила: "Вопрос не в сокращении выплат, мы можем платить ряду людей по 600 гривен в месяц на уход. Скажите, как можно найти сиделку, которая будет работать за 600 гривен в месяц? При этом тем, кому мы выплачиваем эти средства, нуждаются в сиделке, а другая часть - нет. Логика не в том, чтобы сэкономить, а в том, чтобы люди, которые реально нуждаются в помощи, могли получать средства, на которые можно организовать уход. У нас нет задачи экономить на гражданах или уменьшить социальную поддержку".

Напомним

Из-за чрезмерного количества обязательств по социальным выплатам и неспособности подтвердить их финансовым ресурсом, Минсоцполитики пересмотрит "философию" соцвыплат.