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"У нас немає завдання зекономити на громадянах" - заступниця міністра соцполітики про реформування системи виплат

"У нас немає завдання зекономити на громадянах" - заступниця міністра соцполітики про реформування системи виплат

Київ • УНН

 • 123275 перегляди

Мінсоцполітики планує змінити систему соціальних виплат. Мета - надавати реальну допомогу тим, хто її дійсно потребує, замість формальних виплат за статусом.

Заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак пояснила, як зміниться система соціальних виплат в Україні. Вона наголосила, що мета реформи полягає не у скороченні виплат, а в тому, щоб допомога надавалася тим, хто її дійсно потребує. Про це вона розповіла у коментарі журналістці УНН.

Деталі

Марчак наголосила, що реформа спрямована на те, щоб зробити систему виплат більш цілеспрямованою і зрозумілою. За словами заступниці міністра, нині частина виплат здійснюється за статусом, а не за потребою, що ставить під питання ефективність такого підходу.

Частина виплат дається за статусом, а не за потреби. Ми, як країна, змушені комусь платити, тому що хтось має певний статус, але чи маємо ми на це фінансовий ресурс і яку ціль ми досягаємо - питання відкрите. Зараз здійснюється реформа цих виплат, адже це низка фрагментованих виплат, вони як "пасочки", і щоб отримати їх, треба ходити і по одній робити, щоб отримати допомогу від держави

- вказала Марчак.

Заступниця міністра соціальної політики наголосила, що така процедура оформлення допомоги демотивує людей. На її думку, ці "маленькі виплати по 600-800 грн - ні про що".

"Така процедура незрозуміла людям, і вони не оцінюють роботу держави через ці маленькі виплати. Це незрозуміло для людей, важко для держави та для адміністрування", - зазначила посадовиця.

Тому, ми змінюємо зараз цей набір виплат, який спрямований на подолання бідності, та змінимо на одну виплату - базову соціальну допомогу

- розповіла Марчак.

Також планується спростити систему допомоги для людей з інвалідністю. Марчак зазначила, що держава має допомагати тим, хто не може працювати, і водночас підтримувати тих, хто має можливість працевлаштуватися. Метою є забезпечити реальну допомогу, а не просто формальні виплати, які не відповідають потребам.

На запитання, чи планує Мінсоцполітики скоротити виплати для людей з інвалідністю, які можуть себе забезпечити, Марчак відповіла: "Питання не в скороченні виплат, ми можемо платити низці людей по 600 гривень на місяць на догляд. Скажіть, як можна знайти доглядальника, який буде працювати за 600 гривень в місяць? При цьому тим, кому ми виплачуємо ці кошти, мають потребу в доглядальнику, а інша частина - ні. Логіка не в тому, щоб зекономити, а в тому, щоб люди, які реально потребують допомоги, могли отримувати кошти, на які можна організувати догляд. У нас немає завдання економити на громадянах чи зменшити соціальну підтримку".

Нагадаємо

Через надмірну кількість зобов’язань, щодо соціальних виплат та неспроможності підтвердити їх фінансовим ресурсом, Мінсоцполітики перегляне "філософію" соцвиплат.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоПолітика
ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України
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