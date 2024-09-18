"У нас немає завдання зекономити на громадянах" - заступниця міністра соцполітики про реформування системи виплат

Заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак пояснила, як зміниться система соціальних виплат в Україні. Вона наголосила, що мета реформи полягає не у скороченні виплат, а в тому, щоб допомога надавалася тим, хто її дійсно потребує. Про це вона розповіла у коментарі журналістці УНН.

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Марчак наголосила, що реформа спрямована на те, щоб зробити систему виплат більш цілеспрямованою і зрозумілою. За словами заступниці міністра, нині частина виплат здійснюється за статусом, а не за потребою, що ставить під питання ефективність такого підходу.

Частина виплат дається за статусом, а не за потреби. Ми, як країна, змушені комусь платити, тому що хтось має певний статус, але чи маємо ми на це фінансовий ресурс і яку ціль ми досягаємо - питання відкрите. Зараз здійснюється реформа цих виплат, адже це низка фрагментованих виплат, вони як "пасочки", і щоб отримати їх, треба ходити і по одній робити, щоб отримати допомогу від держави - вказала Марчак.

Заступниця міністра соціальної політики наголосила, що така процедура оформлення допомоги демотивує людей. На її думку, ці "маленькі виплати по 600-800 грн - ні про що".

"Така процедура незрозуміла людям, і вони не оцінюють роботу держави через ці маленькі виплати. Це незрозуміло для людей, важко для держави та для адміністрування", - зазначила посадовиця.

Тому, ми змінюємо зараз цей набір виплат, який спрямований на подолання бідності, та змінимо на одну виплату - базову соціальну допомогу - розповіла Марчак.

Також планується спростити систему допомоги для людей з інвалідністю. Марчак зазначила, що держава має допомагати тим, хто не може працювати, і водночас підтримувати тих, хто має можливість працевлаштуватися. Метою є забезпечити реальну допомогу, а не просто формальні виплати, які не відповідають потребам.

На запитання, чи планує Мінсоцполітики скоротити виплати для людей з інвалідністю, які можуть себе забезпечити, Марчак відповіла: "Питання не в скороченні виплат, ми можемо платити низці людей по 600 гривень на місяць на догляд. Скажіть, як можна знайти доглядальника, який буде працювати за 600 гривень в місяць? При цьому тим, кому ми виплачуємо ці кошти, мають потребу в доглядальнику, а інша частина - ні. Логіка не в тому, щоб зекономити, а в тому, щоб люди, які реально потребують допомоги, могли отримувати кошти, на які можна організувати догляд. У нас немає завдання економити на громадянах чи зменшити соціальну підтримку".

Нагадаємо

Через надмірну кількість зобов’язань, щодо соціальних виплат та неспроможності підтвердити їх фінансовим ресурсом, Мінсоцполітики перегляне "філософію" соцвиплат.