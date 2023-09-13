В направлении Одесской области враг выпустил БПЛА: ПС ВСУ призывают не игнорировать тревоги

Цитата

“Зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "Шахедов" из крымско-ахтарска (кубань, рф) и Чауда (Крым).

Движутся курсом на Одесскую область (направление может меняться)”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время подлета – около 23.30 - 00.00.

Дополнение

Во время ночной атаки в Одесской области силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника типа Shahed-131/136 в течение 4,5 часов. Россияне в очередной раз целились по гражданской инфраструктуре Подунавья.

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