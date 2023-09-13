У напрямку Одещини ворог випустив БПЛА: ПС ЗСУ закликають не ігнорувати тривоги

Цитата

“Зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп "Шахедів" з криморсько-ахтарська (кубань, рф) та Чауда (Крим).

Рухаються курсом на Одещину (напрямок може змінюватись)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовний час підльоту – близько 23.30 - 00.00.

Доповнення

Під час нічної атаки на Одещині сили протиповітряної оборони збили 32 безпілотники типу Shahed-131/136 упродовж 4,5 годин. Росіяни вкотре цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

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