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У напрямку Одещини ворог випустив БПЛА: ПС ЗСУ закликають не ігнорувати тривоги

Київ • УНН

 • 249524 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. У напрямку Одеської області було випущено групу ударних БПЛА з території рф та тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, закликаючи не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, пише УНН.

Цитата

“Зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп "Шахедів" з криморсько-ахтарська (кубань, рф) та Чауда (Крим).
Рухаються курсом на Одещину (напрямок може змінюватись)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовний час підльоту – близько 23.30 - 00.00.

Доповнення

Під час нічної атаки на Одещині сили протиповітряної оборони збили 32 безпілотники типу Shahed-131/136 упродовж 4,5 годин. Росіяни вкотре цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Командувач Повітряних сил показав, як Сили оборони збивали ворожі "шахеди" над Одещиною

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