В "Нафтогазе" считают неприемлемыми условия расторжения контрактов с "Газпромом"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Условия просмотра разрыва контрактов на поставку газа от "Газпрома" неприемлемы для Украины. Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.
"Те объяснения и те предложения, которые они делают по пересмотру контрактов, а также условия расторжения контрактов для нас выглядят неприемлемыми", - заявил Ю.Витренко.
Кроме того, комментируя решение суда об отмене принципа "бери и плати", он добавил, что "суд принял не политическое, а юридически взвешенное решение".
"Он признал одно из положений нашего контракта на поставку газа кабальным, речь идет о положении "бери или плати". Речь идет не о принципе "бери и плати", который есть в европейских контрактах на поставку газа, а непосредственно положения нашего контракта", - резюмировал Ю.Витренко.
Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" не видят оснований для расторжения контракта с "Газпромом" на транзит газа.