В "Нафтогазе" считают неприемлемыми условия расторжения контрактов с "Газпромом"

"Те объяснения и те предложения, которые они делают по пересмотру контрактов, а также условия расторжения контрактов для нас выглядят неприемлемыми", - заявил Ю.Витренко.

Кроме того, комментируя решение суда об отмене принципа "бери и плати", он добавил, что "суд принял не политическое, а юридически взвешенное решение".

"Он признал одно из положений нашего контракта на поставку газа кабальным, речь идет о положении "бери или плати". Речь идет не о принципе "бери и плати", который есть в европейских контрактах на поставку газа, а непосредственно положения нашего контракта", - резюмировал Ю.Витренко.

Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" не видят оснований для расторжения контракта с "Газпромом" на транзит газа.