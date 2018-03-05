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У "Нафтогазі" вважають неприйнятними умови розірвання контрактів з "Газпромом"

У "Нафтогазі" вважають неприйнятними умови розірвання контрактів з "Газпромом"

Київ • УНН

 • 7714 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Умови перегляду розриву контрактів на постачання газу від “Газпрому” є неприйнятними для України.
Про це під час брифінгу заявив головний комерційний директор НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Ті пояснення і ті пропозиції, які вони роблять щодо перегляду контрактів, і навіть умови розірвання контрактів для нас виглядають неприйнятними”, — заявив Ю.Вітренко.

Крім того, коментуючи рішення суду щодо скасування принципу “бери і плати”, він додав, що “суд прийняв не політичне, а юридично зважене рішення”.

“Він визнав одне з положень нашого контракту на постачання газу кабальним, мова іде про положення „бери або плати“. Мова іде не про принцип „бери і плати“, який є в європейських контрактах на постачання газу, а безпосередньо положення нашого контракту”, — резюмував Ю.Вітренко.

Як повідомляв УНН, у “Нафтогазі” не бачать підстав для розірвання контракту з “Газпромом” на транзит газу.

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