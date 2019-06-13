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В "Нафтогазе" прокомментировали новую инициативу санкций США против "Северного потока 2"

Киев • УНН

 • 11443 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Палату представителей Конгресса США во вторник внесли законопроект о санкциях, связанных с "Северным потоком 2", практически аналогичный документ, поданном месяц назад в Сенат представителями обеих американских партий. Об этом в Twitter пишет "Нафтогаз Украины", передает УНН.

В "Нафтогазе" прокомментировали новую инициативу санкций США против "Северного потока 2"

"Законопроект, заточенный на санкции против "Северного потока 2", подали и в Палате представителей американского конгресса. Важно, что соавторами законопроекта также и республиканцы, и демократы", - говорится в сообщении.

Так, на сайте конгрессмена Адама Кинцингера отмечено, что он 11 июня со своими коллегами конгрессменами Дэнни Хэком (демократ) и Грегом пенсов (республиканец) вновь представил законопроект о защите энергетической безопасности Европы. Документ предусматривает санкции на определенные судна, связанные со строительством российских энергетических экспортных трубопроводов, а именно проекта "Северный поток 2".

"Законопроект HR 3206 практически аналогичен документу, представленному месяц назад в Сенате представителями обеих партий. В обеих палатах есть консенсус между обеими партиями, необходимо внедрить обязательные санкции и остановить Северный поток 2", - отметили в компании.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что рассматривает возможность санкций в отношении российского проекта газопровода "Северный поток 2" и предупредил Германию про зависимость от российского топлива.

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