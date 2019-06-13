У "Нафтогазі" прокоментували нову ініціативу санкцій США проти "Північного потоку 2"

"Законопроект, заточений на санкції проти "Північного потоку 2" , подали і у Палаті Представників американського конгресу. Важливо, що співавторами законопроекту також є і республіканці, і демократи", - йдеться в повідомленні.



Так, на сайті конгресмена Адама Кінцінгера зазначено, що він 11 червня зі своїми колегами конгресменами Денні Хеком (демократ) і Грегом Пенсом (республіканець) знову представив законопроект про захист енергетичної безпеки Європи. Документ передбачає санкції на певні судна, пов'язані з будівництвом російських енергетичних експортних трубопроводів, а саме проекту "Північний потік 2".



"Законопроект HR 3206 практично аналогічний документу, поданому місяць тому у Сенаті представниками обох партій. В обох палатах є консенсус між обома партіями, що необхідно впровадити обов’язкові санкції і зупинити Північний потік 2", - зауважили у компанії.



Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що розглядає можливість санкцій щодо російського проекту газопроводу "Північний потік 2" і попередив Німеччину про залежність від російського палива.