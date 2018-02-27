В "Нафтогазе" готовы к выпуску еврооблигаций

"Нафтогаз" готов к выпуску еврооблигаций в следующем году. Этот вопрос миллиардов долларов не для компании, а для Украины", - отметил он.

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Ранее Витренко заявил, что Украина получает от транзита газа 2,3% ВВП.