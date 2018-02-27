В "Нафтогазе" готовы к выпуску еврооблигаций
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" готова к выпуску еврооблигаций в следующем году. Об этом сообщил на девятом ежегодном "Украинском энергетическом форуме" главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
"Нафтогаз" готов к выпуску еврооблигаций в следующем году. Этот вопрос миллиардов долларов не для компании, а для Украины", - отметил он.
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Ранее Витренко заявил, что Украина получает от транзита газа 2,3% ВВП.