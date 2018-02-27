У "Нафтогазі" готові до випуску єврооблігацій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. НАК "Нафтогаз України" готова до випуску єврооблігацій у наступному році. Про це повідомив на дев'ятому щорічному "Українському енергетичному форумі" головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"Нафтогаз" готовий до випуску єврооблігацій наступного року. Це питання мільярдів доларів не для компанії, а для України", - зауважив він.
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Раніше Вітренко заявив, що Україна отримує від транзиту газу 2,3% ВВП.