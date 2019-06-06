В НАБУ отказались проверять закупки облэнерго Суркисов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Национальное антикоррупционное бюро не видит оснований для открытия уголовного производства в отношении сомнительных договоров, заключенных между ОАО "Львовоблэнерго" и ООО "Захиденергоспецмонтаж". Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
Отметим, что в начале мая 2019 года ПАО "Львовоблэнерго" подписало 16 договоров с ООО "Захиденергоспецмонтаж" на переоснащение электросетей на общую сумму более9,8 млн грн. По данным "Наши деньги", договоры были подписаны без проведения конкурсных процедур, хотя сумма каждого колеблется от 0,38 млн грн до 1,3 млн грн. Договорной ценой совокупно было предусмотрено получение подрядчиком прибыли на уровне 450 тыс. грн.
УНН обратился к НАБУ за комментарием по этому поводу и попросил правоохранителей изучить информацию о заключении вышеуказанных договоров.
В НАБУ законность сделок проверять отказались и сообщили об отсутствии объективных оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Добавим, что учредителями "Захиденергоспецмонтаж" являются лица по имени Елена Ливадова и Елена Козак.
В свою очередь, учредителями "Львовоблэнерго" является 76 юридических и 8 тыс. 365 физических лиц. Владельцами крупных пакетов акций (более 5% - ред.) ПАО есть 5 кипрских компаний:
Керелио Коммершиал Лимитед (Kerelio Commercial Limited), Лекс Перфекта Лимитед (Lex Perfecta Limited), Маргароза Коммершиал Лимитед (Margaroza Commercial Limited), "Миосария Коммершал ЛТД", "Зокатини Энтерпрайзис ЛТД". Последние же, по данным СМИ, принадлежит братьям Игорю и Григорию Суркису.
Напомним, братья Суркисы сегодня фигурируют в громком коррупционной расследовании НАБУ о деятельности компании "Энергосеть".
По данным детективов, облэнерго братьев незаконно заключали соглашения об отступлении долгов с "Энергосетью", в результате чего потери национального бюджета, по разным оценкам, составили около 2 млрд грн.
Бывшего директора "Энергосеть" Дмитрия Крючкова СМИ называют человеком Суркисов.
К тому же, по данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем "Энергосети", в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.