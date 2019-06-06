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У НАБУ відмовилися перевіряти закупівлі обленерго Суркісів

У НАБУ відмовилися перевіряти закупівлі обленерго Суркісів

Київ • УНН

 • 15435 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Національне антикорупційне бюро не бачить підстав для відкриття кримінального провадження щодо сумнівних договорів, укладених між ПАТ "Львівобленерго" та ТОВ "Західенергоспецмонтаж". Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

Зазначимо, що на початку травня 2019 року ПАТ "Львівобленерго" підписало 16 договорів з ТОВ "Західенергоспецмонтаж" на переоснащення електромереж на загальну суму понад 9,8 млн грн. За даними "Наші гроші", договори були підписані без проведення конкурсних процедур, хоч сума кожного коливається від 0,38 млн грн до 1,3 млн грн. Договірною ціною сукупно було передбачено отримання підрядником прибутку на рівні 450 тис. грн.

УНН звернувся до НАБУ за коментарем щодо цього та попросив правоохоронців вивчити інформацію про укладення вищезазначених угод.

У НАБУ законність угод перевіряти відмовилися та повідомили про відсутність об'єктивних підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додамо, що засновниками "Західенергоспецмонтаж" є особи на ім’я Олена Лівадова та Олена Козак.

У свою чергу, засновниками "Львівобленерго" є 76 юридичних та 8 тис. 365 фізичних осіб. Власниками великих пакетів акцій (більш ніж 5% — ред.) ПАТ є 5 кіпрських компаній:

Кереліо Коммершіал Лімітед (Kerelio Commercial Limited), Лекс Перфекта Лімітед (Lex Perfecta Limited), Маргароза Коммершіал Лімітед (Margaroza Commercial Limited), "Міосарія Коммершал ЛТД", "Зокатіні Ентерпрайзис ЛТД". Останні ж, за даними ЗМІ, належить братам Ігорю та Григорію Суркісам.

Нагадаємо, брати Суркіси сьогодні фігурують у гучному корупційної розслідуванні НАБУ стосовно діяльності компанії "Енергомережа".

За даними детективів, обленерго братів незаконно укладали угоди про відступ боргів з "Енергомережею", внаслідок чого втрати національного бюджету, за різними оцінками, сягнули близько 2 млрд грн.

Колишнього директора "Енергомережі" Дмитра Крючкова ЗМІ називають людиною Суркісів.

До того ж, за даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені у результаті корупційних схем "Енергомережі", у тому числі й в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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