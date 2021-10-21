В НАБУ сегодня фуршет. С барменами и официантами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро заказало фуршет на 21 октября, сообщает УНН со ссылкой на Prozorro.
Тендер обьявили 19 октября и в тот же день определили победителя — компанию “ДЖАННІ-ХХІ”.
В договоре среди прочих услуг предусмотрено обслуживание официантами и барменами.
На ужин НАБУ потратит девять тысяч гривен из бюджета.
Отметим, что гуляния в НАБУ длятся уже второй день подряд. Аналогичные услуги бюро заказывало и на 20 октября. Цена вчерашнего ресторанного обслуживания составило так же девять тысяч гривен, но победителем было физлицо-предприниматель.
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Напомним, на днях ВАКС закрыл дело “Роттердам+” и оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Сейчас детективы, которые расследовали “Роттердам+” ведут дело мэра Одессы Геннадия Труханова. Речь о Михаиле Романюке, Николае Самойленко и Денисе Гюльмагомедове.
Дело “Роттердам+” расследовалось более четырех лет и четыре раза закрыто прокурорами САП, а 13 октября правомерность закрытия дела подтвердил ВАКС. В конце концов, четыре года следствия и расходования средств налогоплательщиков на обеспечение расследования этого дела дали нулевой результат. Потому что, как отметили в САП, ни одна судебная экспертиза не подтвердила версию НАБУ.
Очевидно, учитывая негативный опыт, в деле Труханова детективы НАБУ избрали другую стратегию. Они обратились к частным судебным экспертам вместо государственных, и попросили сделать оценку недвижимости и земли, которые горсовет якобы с убытками для одесситов передавал застройщикам. ООО “Международная экспертно-правовая группа”, к которым обратилось НАБУ, заплатив бюджетные деньги, действительно нашла необходимые детективам убытки. Однако выяснилось, что эта компания не имела права оценивать недвижимость — нет соответственных классификаторов деятельности. Но зато компания вполне легально может осуществлять астрологические и спиритические сеансы.