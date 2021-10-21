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У НАБУ сьогодні фуршет. З барменами і офіціантами

Київ • УНН

 • 18172 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро замовило фуршет на 21 жовтня, повідомляє УНН з посиланням на Prozorro.

У НАБУ сьогодні фуршет. З барменами і офіціантами

Тендер оголосили 19 жовтня і в той же день визначили переможця — компанію “ДЖАННІ-ХХІ”.

У договорі серед інших послуг передбачено обслуговування офіціантами і барменами.

На вечерю НАБУ витратить дев’ять тисяч гривень з бюджету.

Зазначимо, що гуляння в НАБУ тривають вже другий день поспіль. Аналогічні послуги бюро замовляло і на 20 жовтня. Ціна вчорашнього ресторанного обслуговування склала так само дев’ять тисяч гривень, але переможцем була фізособа-підприємець.

До теми

Нагадаємо, днями ВАКС закрив справу “Роттердам+” і виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Зараз детективи, які розслідували “Роттердам+” ведуть справу мера Одеси Геннадія Труханова. Мова про Михайла Романюка, Миколу Самойленка та Дениса Гюльмагомедова.

Дело “Роттердам+” розслідувалася більше чотирьох років і чотири рази закрито прокурорами САП, а 13 жовтня правомірність закриття справи підтвердив ВАКС. Зрештою, чотири роки слідства і витрачання коштів платників податків на забезпечення розслідування цієї справи дали нульовий результат. Тому що, як зазначили в САП, жодна судова експертиза не підтвердила версію НАБУ.

Очевидно, з огляду на негативний досвід, в справі Труханова детективи НАБУ обрали іншу стратегію. Вони звернулися до приватних судових експертів замість державних, і попросили зробити оцінку нерухомості і землі, які міськрада нібито зі збитками для одеситів передала забудовникам. ТОВ “Міжнародна експертно-правова група”, до якої звернулося НАБУ, заплативши бюджетні гроші, дійсно знайшла необхідні детективам збитки. Однак з’ясувалося, що ця компанія не мала права оцінювати нерухомість — немає відповідних класифікаторів діяльності. Але компанія цілком легально може здійснювати астрологічні і спіритичні сеанси.

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