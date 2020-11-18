В НАБУ объяснили, чего не хватает для надлежащего судебного разбирательства "Роттердам +"

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Надлежащеесудебное разбирательство дела о формуле "Роттердам +" требует непредвзятого процессуального руководителя в деле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 18 ноября 2020 года закрыли производство по жалобе прокурора САП решения судьи ВАКС, который возобновил расследование дела "Роттердам+". Однако защитить интересы общества возможно только при условии беспристрастного процессуального руководителя по делу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что детективы НАБУ убеждены, что в деле "Роттердам +" собраны достаточные и убедительные доказательства противоправности действий должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний - бенефициара неправомерной выгоды.

"В частности, в распоряжении следствия - научные исследования национальных и иностранных специалистов, экспертные заключения государственных экспертных учреждений и профессиональных частных экспертов. Все они свидетельствуют о причинении почти 40 млрд грн убытков народу Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отказал в отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко по делу "Роттердам +".

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по апелляционным жалобам адвокатов и прокурора САП Виталия Пономаренко на решение суда о восстановлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам +".

Как ранее сообщалось, Высший антикоррупционный суд восстановил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам +".

Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам +" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.

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