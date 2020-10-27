ВАКС скасував закриття справи "Роттердам+"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
На запитання, чи Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”, Постолюк відповіла: “Так”.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовив колишньому заступнику генерального прокурора Віктору Чумаку у задоволені скарги на постанову прокурора САП про закриття справи щодо завдання збитків від формули “Роттердам+”.
Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи “Роттердам+” у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.
Як повідомлялося раніше, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що справа “Роттердам+” наближається до фінального завершення і її має намір заслухати антикорупційний прокурор.