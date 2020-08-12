У САП спростували інформацію про закриття справи "Роттердам+"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Інформація про закриття справи "Роттердам+" та відсутність експертизи, яка б підтверджувала розмір завданих державі збитків, не відповідає дійсності. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що інформація про нібито закриття справи "Роттердам+" та відсутність експертизи, яка б підтверджувала розмір завданих державі збитків, не відповідає дійсності. Розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії", - йдеться у повідомлені.
Повідомляється, що НАБУ та САП:
▪️ здійснили усі необхідні слідчі (процесуальні) дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення підозрюваними;
▪️ звернулися з запитами до іноземних юрисдикцій, зважаючи на здійснення фінансових операцій із кредитними зобов’язаннями і цінними паперами групи компаній на міжнародному фінансовому ринку.
"Водночас, на період отримання матеріалів виконання міжнародних запитів прокурор у кримінальному провадженні 3 серпня 2020 року ухвалив рішення призупинити досудове розслідування у порядку ст.280 КПК України", - зазначається у повідомленні.
Наголошується, якщо терміни виконання міжнародних запитів не відповідатимуть розумним строкам, матеріали щодо фінансових операцій із кредитними зобов’язаннями і цінними паперами групи компаній на міжнародному фінансовому ринку будуть виділені в окреме провадження, а досудове розслідування стосовно 6 підозрюваних осіб буде завершене.
"Що ж до закидів про нібито відсутність експертиз зазначимо, що у межах розслідування державні експертні установи надали такі висновки:
▪️ за першу половину періоду дії формули "Роттердам+" (перша половина 2016 - 2017 років) протиправні дії підозрюваних осіб завдали 18 млрд грн збитків;
▪️ економічні наслідки всього періоду дії формули (2016 рік - липень 2019 року) оцінені у наявному науково-економічному дослідженні та становлять 39 млрд грн", - інформує САП.
Окрім того, експертне підтвердження правильності визначення розміру збитків за весь період ще триває.
Як повідомлялося раніше, директор Національного бюро Артем Ситник розповів, що справа "Роттердам+" наближається до фінального завершення і її має намір заслухати антикорупційний прокурор.