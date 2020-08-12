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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86972 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102542 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127713 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107860 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128031 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101401 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102196 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В САП опровергли информацию о закрытии дела "Роттердам+"

В САП опровергли информацию о закрытии дела "Роттердам+"

Киев  •  УНН

 • 14796 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Информация о закрытии дела "Роттердам+" и отсутствие экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что информация о якобы закрытии дела "Роттердам+" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности. Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов - на завершающей стадии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что НАБУ и САП:
▪️ осуществили все необходимые следственные (процессуальные) действия для установления обстоятельств совершения уголовного преступления подозреваемыми;
▪️ обратились с запросами к иностранным юрисдикциям, несмотря на осуществление финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке.

"Вместе с тем, на период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа 2020 года принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что если сроки выполнения международных запросов не соответствуют разумным срокам, материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено.

"Что касается упреков о якобы отсутствии экспертиз отметим, что в рамках расследования государственные экспертные учреждения предоставили следующие выводы:

▪️ за первую половину периода действия формулы "Роттердам+" (первая половина 2016 - 2017 годов) противоправные действия подозреваемых нанесли 18 млрд грн убытков;
▪️ экономические последствия всего периода действия формулы (2016 гож - июль 2019 года) оценены в существующем научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн", - информирует САП.

Кроме того, экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период продолжается.

Как сообщалось ранее, директор Национального бюро Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению и его намерен заслушать антикоррупционный прокурор.

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