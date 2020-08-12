В САП опровергли информацию о закрытии дела "Роттердам+"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Информация о закрытии дела "Роттердам+" и отсутствие экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что информация о якобы закрытии дела "Роттердам+" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности. Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов - на завершающей стадии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что НАБУ и САП:
▪️ осуществили все необходимые следственные (процессуальные) действия для установления обстоятельств совершения уголовного преступления подозреваемыми;
▪️ обратились с запросами к иностранным юрисдикциям, несмотря на осуществление финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке.
"Вместе с тем, на период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа 2020 года принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что если сроки выполнения международных запросов не соответствуют разумным срокам, материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено.
"Что касается упреков о якобы отсутствии экспертиз отметим, что в рамках расследования государственные экспертные учреждения предоставили следующие выводы:
▪️ за первую половину периода действия формулы "Роттердам+" (первая половина 2016 - 2017 годов) противоправные действия подозреваемых нанесли 18 млрд грн убытков;
▪️ экономические последствия всего периода действия формулы (2016 гож - июль 2019 года) оценены в существующем научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн", - информирует САП.
Кроме того, экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период продолжается.
Как сообщалось ранее, директор Национального бюро Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению и его намерен заслушать антикоррупционный прокурор.