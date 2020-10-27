ВАКС отменил закрытие дела "Роттердам +"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд возобновил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам +". Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
На вопрос, Высший антикоррупционный суд возобновил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам +", Постолюк ответила: "Да".
Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал бывшему заместителю генерального прокурора Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП о закрытии дела о нанесении ущерба от формулы "Роттердам +".
Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам +" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.
Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам +" приближается к финальному завершению и его намерен заслушать антикоррупционный прокурор.