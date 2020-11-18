У НАБУ пояснили, чого бракує для належного судового розгляду справи “Роттердам+”

“Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 18 листопада 2020 року закрили провадження за скаргою прокурора САП на рішення судді ВАКС, який відновив розслідування справи „Роттердам+“. Однак захистити інтереси суспільства можливо лише за умови неупередженого процесуального керівника у справі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що детективи НАБУ переконані, що у справі “Роттердам+” зібрані достатні та переконливі докази протиправності дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній — бенефіціара неправомірної вигоди.

“Зокрема, у розпорядженні слідства — наукові дослідження національних та іноземних фахівців, експертні висновки державних експертних установ та фахових приватних експертів. Всі вони свідчать про заподіяння майже 40 млрд грн збитків народу України”, — наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відмовив у відводі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка у справі “Роттердам+”.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження за апеляційними скаргами адвокатів та прокурора САП Віталія Пономаренка на рішення суду про відновлення кримінального провадження у справі про формулу “Роттердам+”.



Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”.

Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи “Роттердам+” у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.