Суд залишив відкритою справу "Роттердам+"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження за апеляційними скаргами адвокатів та прокурора САП Віталія Пономаренка на рішення суду про відновлення кримінального провадження у справі про формулу “Роттердам+”, передає кореспондент УНН.
“Колегія суддів постановила, клопотання представників заявників адвокатів ...задовольнити. Апеляційне провадження за апеляційними скаргами прокурора САП Пономаренка, адвокатів... на ухвалу слідчої судді ВАКС від 27.10.2020 закрити”, — сказав суддя.
Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовив у відводі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка у справі “Роттердам+”.
Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи “Роттердам+” у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.
Як повідомлялося раніше, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що справа “Роттердам+” наближається до фінального завершення.