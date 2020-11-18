Суд залишив відкритою справу "Роттердам+"

“Колегія суддів постановила, клопотання представників заявників адвокатів ...задовольнити. Апеляційне провадження за апеляційними скаргами прокурора САП Пономаренка, адвокатів... на ухвалу слідчої судді ВАКС від 27.10.2020 закрити”, — сказав суддя.

Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовив у відводі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка у справі “Роттердам+”.

Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи “Роттердам+” у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.

Як повідомлялося раніше, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що справа “Роттердам+” наближається до фінального завершення.