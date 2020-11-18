Суд оставил открытым дело "Роттердам+"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по апелляционным жалобам адвокатов и прокурора САП Виталия Пономаренко на решение суда о возобновлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам+", передает корреспондент УНН.
"Коллегия судей постановила, ходатайство представителей заявителей адвокатов... удовлетворить. Апелляционное производство по апелляционным жалобам прокурора САП Пономаренко, адвокатов... на постановление следственной судьи ВАКС от 27.10.2020 закрыть", - сказал судья.
Как ранее сообщалось, Высший антикоррупционный суд возобновил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам+".
Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал в отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко по делу "Роттердам+".
Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.
Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению и его намерен заслушать антикоррупционный прокурор.