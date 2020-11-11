ВАКС відмовив у відводі прокурора Пономаренка у справі “Роттердам+”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив у відводі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка у справі “Роттердам+”, передає кореспондент УНН.
"У задоволенні заяви детектива НАБУ про відвід прокурора САП Пономаренка у кримінальному провадженні № 52017000000000209, внесеного до Єдиного реєстру досудових рішень 24 березня 2017 року, відмовити”, — сказав суддя.
Нагадаємо, прокурор САП Віталій Пономаренко подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції про відновлення кримінального провадження у справі про формулу “Роттердам+”.
Так, Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”.
Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи “Роттердам+” у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.
Як повідомлялося раніше, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що справа “Роттердам+” наближається до фінального завершення і її має намір заслухати антикорупційний прокурор.