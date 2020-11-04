Суд завтра розгляне апеляційну скаргу прокурора на відновлення справи "Роттердам+"

"Розгляд апеляції призначений 5 листопада о 10:30", - сказали в пресслужбі.

Додамо, що в рішенні судді ВАКС про скасування постанови прокурора щодо закриття справи “Роттердам+” написано, що воно не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”.

Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи “Роттердам+” у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.

Як повідомлялося раніше, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що справа “Роттердам+” наближається до фінального завершення і її має намір заслухати антикорупційний прокурор.