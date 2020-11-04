Суд завтра рассмотрит апелляционную жалобу прокурора на восстановление дела "Роттердам +"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда планирует завтра рассмотреть апелляционную жалобу прокурора САП Виталия Пономаренко на решение суда первой инстанции о восстановлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам+". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Рассмотрение апелляции назначено 5 ноября в 10:30", - сказали в пресс-службе.
Добавим, что в решении судьи ВАКС об отмене постановления прокурора о закрытии дела "Роттердам+" написано, что оно не подлежит обжалованию.
Напомним, Высший антикоррупционный суд восстановил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам+".
Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.
Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению и его намерен заслушать антикоррупционный прокурор.