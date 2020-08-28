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САП про справу ”Роттердам+”: провадження закрито не в повному обсязі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Провадження у справі ”Роттердам+” закрито не в повному обсязі, а лише в частині щодо підозрюваних через невстановлення достатніх доказів для встановлення їхньої вини. Про це повідомляється на сторінці САП у Facebook, передає УНН.

САП про справу ”Роттердам+”: провадження закрито не в повному обсязі

У САП зазначили, що 08.08.2019 року 6 особам повідомлено про підозру за ст. 364 КК України.

Обґрунтованість підозри про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КПК України, в першу чергу, базувалась на доказах та документах, які підтверджували можливе завдання збитків у період часу 2016 – 2017 років в результаті дій підозрюваних осіб. Сукупність доказів була достатня для повідомлення про підозру, притягнення до кримінальної відповідальності та продовження подальшого досудового розслідування, зазначено у повідомленні.

"На теперішній час, у зв’язку з тривалістю досудового розслідування, фактичним обмеженням строків досудового розслідування, визначених п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, та відсутністю інших процесуальних джерел доказів, вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості підозрюваних та інших осіб в суді.

З огляду на викладене, складено постанову, відповідно до якої 27.08.2020 кримінальне провадження закрито в частині щодо підозрюваних у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати, а також у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Проте в повному обсязі кримінальне провадження не закрито, в ньому триває досудове розслідування, резюмували у САП.

Раніше у САП спростували інформацію про закриття справи "Роттердам+".

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