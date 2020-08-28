САП о деле "Роттердам +": производство закрыто не в полном объеме

В САП отметили, что 08.08.2019 года 6 лицам сообщено о подозрении по ст. 364 УК Украины.

Обоснованность подозрения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УПК Украины, в первую очередь, основана на доказательствах и документах, подтверждающих возможное нанесение ущерба в период времени 2016 - 2017 гг в результате действий подозреваемых лиц. Совокупность доказательств была достаточна для сообщения о подозрении, привлечения к уголовной ответственности и продолжения дальнейшего досудебного расследования, говорится в сообщении.

"В настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенных п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

Учитывая изложенное, составлено постановление, согласно которому 27.08.2020 уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование, резюмировали в САП.

Ранее в САП опровергли информацию о закрытии дела "Роттердам +".