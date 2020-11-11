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ВАКС отказал в отводе прокурора Пономаренко по делу "Роттердам+"

ВАКС отказал в отводе прокурора Пономаренко по делу "Роттердам+"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко по делу "Роттердам+", передает корреспондент УНН.

"В удовлетворении заявления детектива НАБУ об отводе прокурора САП Пономаренко в уголовном производстве № 52017000000000209, внесенного в Единый реестр досудебных решений 24 марта 2017 года, отказать", - сказал судья.

Напомним, прокурор САП Виталий Пономаренко подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о возобновлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам+".

Так, Высший антикоррупционный суд возобновил уголовное производство по делу о формуле "Роттердам +".

Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части относительно подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.

Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению и его намерен заслушать антикоррупционный прокурор.

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