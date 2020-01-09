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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114362 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 136724 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108475 просмотра

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5 марта, 08:58 • 109714 просмотра

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В МИД жестко отреагировали на визит Путина в Крым

В МИД жестко отреагировали на визит Путина в Крым

Киев  •  УНН

 • 15190 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым и напомнили, что подобные несогласованные визиты являются грубым нарушением. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает УНН.

"В связи с с очередным несогласованным с Украиной визитом Владимира Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - сообщила Зеленко.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула "недопустимость несогласованных с Украинской Стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах".

"Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - отметила Зеленко.

Как сообщали СМИ, в оккупированном Крыму Россия провела совместные учения Северного и Черноморского флотов, за чем наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в оккупированном Крыму хотят запустить поезда в Беларусь, Казахстан и Азербайджан.

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