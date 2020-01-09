У МЗС жорстко відреагували на візит Путіна до Криму

КИЇВ. 9 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на візит президента РФ Володимира Путіна до окупованого Криму і нагадали, що подібні неузгоджені візити є грубим порушенням. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter, передає УНН.