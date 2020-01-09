У МЗС жорстко відреагували на візит Путіна до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на візит президента РФ Володимира Путіна до окупованого Криму і нагадали, що подібні неузгоджені візити є грубим порушенням. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter, передає УНН.
"У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту", - повідомила Зеленко.
Речниця МЗС наголосила на "неприпустимості неузгоджених з Українською Стороною відвідувань російськими посадовими особами території України у її міжнародно визнаних кордонах".
"Це – грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права", - зауважила Зеленко.
Як повідомляли ЗМІ, в окупованому Криму Росія провела спільні навчання Північного і Чорноморського флотів, за чим спостерігав президент РФ Володимир Путін.
Нагадаємо, в окупованому Криму хочуть запустити поїзди до Білорусі, Казахстану та Азербайджану.