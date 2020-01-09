В окупованому Криму хочуть запустити поїзди до Білорусі, Казахстану та Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Підконтрольний Росії віцепрем'єр кримського уряду, який також є постійним представником президента Росії в окупованому Криму Георгій Мурадов впевнений в тому, що через пару років можливий запуск поїздів по Керченській мосту в Білорусь, Казахстан і Азербайджан. Про це повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.
"Вважаю, що міжнародне залізничне сполучення може бути налагоджено в найближчі рік-два з рядом держав, серед яких Білорусь, Казахстан і Азербайджан", - сказав Мурадов, передає "Крим.Реалії".
На його думку, в цьому питанні багато що залежатиме від роботи представників Росії в органах Євразійського економічного союзу і СНД "по роз'ясненню вигідного і безпечного характеру залізничних перевезень на кримському напрямку".
Як повідомлялося раніше в УНН, Євросоюз засудив відкриття Росією залізничної ділянки "Кримського мосту".
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 23 грудня взяв участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху по незаконно побудованого "Кримському мосту".
У представництві Президента України в Автономній Республіці Крим у відповідь зазначили протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом і засудили черговий неузгоджений з Україною візит Президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окупований півострів.