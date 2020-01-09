В окупованому Криму хочуть запустити поїзди до Білорусі, Казахстану та Азербайджану

КИЇВ. 9 січня. УНН. Підконтрольний Росії віцепрем'єр кримського уряду, який також є постійним представником президента Росії в окупованому Криму Георгій Мурадов впевнений в тому, що через пару років можливий запуск поїздів по Керченській мосту в Білорусь, Казахстан і Азербайджан. Про це повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.