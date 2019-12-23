Євросоюз засудив відкриття Росією залізничної ділянки "Кримського мосту"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Європейський союз назвав ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії відкриття залізничного сполучення через "Кримський міст" і закликав РФ забезпечити безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку. Про це йдеться в заяві прессекретаря дипломатичної служби ЄС Петера Стано, передає УНН.
"Російська Федерація завершила будівництво залізничної ділянки "Керченського мосту" і відкриває залізничне сполучення з Кримським півостровом без згоди України. Це є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії", - сказано у повідомленні.
В ЄС вказали, що залізничне сполучення - це "ще один крок до примусової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією і ізоляцією Криму від України, частиною якої він залишається".
"Крім того, міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі. Європейський союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку, відповідно до міжнародного права", - підкреслили в Європейському союзі.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 23 грудня взяв участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху по незаконно побудованого "Кримському мосту".
У представництві Президента України в Автономній Республіці Крим у відповідь зазначили протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом і засудили черговий неузгоджений з Україною візит Президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окупований півострів.