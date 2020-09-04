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В МИД предложили Норвегии открыть в Киеве офис Innovation Norway

Киев • УНН

 • 14508 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Норвегии открыть офис специализированного агентства Innovation Norway в Киеве, как ресурс сотрудничества между странами на основе совместных проектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

В МИД предложили Норвегии открыть в Киеве офис Innovation Norway

"4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел виртуальную встречу с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сьорейде. Министры констатировали интенсивный характер двустороннего сотрудничества и активное взаимодействие в международных организациях. Министр Дмитрий Кулеба принял приглашение норвежской коллеги относительно визита в Осло, как только позволит ситуация с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о координации усилий с целью поддержки в рамках ООН украинских инициатив для противодействия агрессии РФ против Украины, а также привлечения внимания международного сообщества к ситуации в оккупированном Крыму.

Глава МИД Украины отдельно остановился на сути и целях Крымской платформы как инструмента деоккупации Крыма.

"Дмитрий Кулеба предложил открыть офис специализированного агентства Innovation Norway в Киеве как важный ресурс для реализации потенциала украинского-норвежского сотрудничества, способный обогатить деловое партнерство содержательными проектами", - рассказали в пресс-службе.

Также Кулеба сообщил о ситуацию с безопасностью на Донбассе, отметил важность соблюдения режима тишины для дальнейшего урегулирования российско-украинского конфликта дипломатическим путем. Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси с акцентом на важности ее урегулирования на основе национального диалога без внешнего вмешательства.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла Королевства Норвегия в Украине Эрика Сведала.

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