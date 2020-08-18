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МЗС прийняло вірчі грамоти від посла Норвегії в Україні

МЗС прийняло вірчі грамоти від посла Норвегії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Королівства Норвегія в Україні Еріка Сведала. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

“17 серпня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Королівства Норвегія в Україні Еріка Сведала. Співрозмовники високо оцінили українсько-норвезьке міждержавне партнерство та обговорили шляхи його подальшого зміцнення. Вони констатували спільний інтерес до посилення двосторонньої торгівлі та інвестиційного співробітництва. У цьому контексті сторони наголосили на важливості проведення чергового засідання Українсько-норвезької міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з огляду на обрання Норвегії до складу Ради безпеки ООН на період 2021-2022 років Еміне Джапарова та Ерік Сведал висловили готовність сторін посилити взаємодію в межах ООН з метою відновлення територіальної цілісності України. Еміне Джапарова наголосила, що особлива увага має бути сфокусована на ситуації в тимчасово окупованому Криму з метою протидії з боку міжнародної спільноти крокам Росії.

“Інструментом такої взаємодії розглядається формалізований міжнародний майданчик – “Кримська платформа”, покликаний забезпечити координацію міжнародних заходів на кримському напрямі”, - сказала Еміне Джапарова.

Вказано, що вона також привернула увагу новопризначеного норвезького посла щодо важливості ефективної взаємодії з метою протидії російським гібридним загрозам.

“Спотворення Росією об’єктивної ситуації в тимчасово окупованому Криму, а також використання міжнародних майданчиків та інших демократичних інструментів з метою легітимізації спроби анексії Криму не повинні залишатися поза увагою міжнародного співтовариства”, - додала Еміне Джапарова.

Повідомляється, що посол Ерік Сведал запевнив у невизнанні його країною незаконної спроби анексії Криму та подальшій підтримці Норвегією європейських та євроатлантичних прагнень України, а також процесу реалізації системних реформ в нашій державі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Данії, Афганістану, Литви, Чорногорії та Саудівської Аравії.

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