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У МЗС запропонували Норвегії відкрити у Києві офіс Innovation Norway

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Норвегії відкрити офіс спеціалізованого агентства Innovation Norway в Києві, як ресурс співпраці між країнами на основі спільних проектів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

У МЗС запропонували Норвегії відкрити у Києві офіс Innovation Norway

"4 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів віртуальну зустріч з міністром закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде. Міністри констатували інтенсивний характер двостороннього співробітництва й активну взаємодію у міжнародних організаціях. Міністр Дмитро Кулеба прийняв запрошення норвезької колеги щодо візиту до Осло, як тільки дозволить ситуація з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони домовилися про координацію зусиль з метою підтримки в рамках ООН українських ініціатив для протидії агресії РФ проти України, а також привернення уваги міжнародної спільноти до ситуації в окупованому Криму.

Глава МЗС України окремо зупинився на суті і цілях Кримської платформи як інструмента деокупації Криму.

"Дмитро Кулеба запропонував відкрити офіс спеціалізованого агентства Innovation Norway в Києві як важливий ресурс для реалізації потенціалу українсько-норвезької співпраці, здатний збагатити ділове партнерство змістовними проєктами", - розповіли у пресслужбі.

Також Кулеба поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, відзначив важливість дотримання режиму тиші для подальшого врегулювання російсько-українського конфлікту дипломатичним шляхом. Співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі з акцентом на важливості її врегулювання на основі національного діалогу без зовнішнього втручання.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Королівства Норвегія в Україні Еріка Сведала.

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