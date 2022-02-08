В МИД Украины опровергли слухи об отмене встречи Зеленского и Бербок из-за вопросов оружия

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Утверждение о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Германии Аннилени Бербок не состоялась для того, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности. Об этом в комментарии УНН заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.