У МЗС України заперечили чутки про скасування зустрічі Зеленського та Бербок через питання зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Твердження про те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та глави МЗС Німеччини Аннилени Бербок не відбулася для того, щоб надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності. Про це в коментарі УНН заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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"Жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин в міцні відносини України та Німеччини. Твердження про те, що зустріч президента України та глави МЗС Німеччини не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності", - сказав речник.
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З його слів, завдяки втіленню стратегії мережевої дипломатії нині Київ перетворився на світовий дипломатичний центр.
Велика кількість іноземних гостей зараз відвідує Україну, аби продемонструвати солідарність на тлі агресивних дій РФ. Паралельно вібувається багато телефонних розмов та інших контактів.
"Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України", - пояснює Ніколенко.
Він нагадав, що під час минулого візиту німецької міністерки 17 січня Президент України провів з нею продуктивну зустріч.
"За підсумками переговорів міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та Анналени Бербок Україна та Німеччина досягли практичних домовленостей задля активізації взаємодії з низки важливих питань двостороннього порядку денного. І ми не дозволимо завадити нашому партнерству", - додав він.
Контекст
7 лютого федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розпочала візит до України та зустрілася з главою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою. Згодом стало відомо, що Бербок не зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, попри опубліковані раніше плани.
Як повідомив сьогодні американський телеканал CNN, зустріч президента України з федеральним міністром скасували через розбіжності щодо постачання зброї.