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CNN: зустріч глави МЗС Німеччини та Зеленського скасували через розбіжності щодо зброї

CNN: зустріч глави МЗС Німеччини та Зеленського скасували через розбіжності щодо зброї

Київ • УНН

 • 42209 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Зустріч президента України Володимира Зеленського з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок скасували через розбіжності щодо постачання зброї. Про це пише CNN, посилаючись на джерело в українському уряді, повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомило джерело, зустріч було скасовано через відмову Німеччини надавати військову допомогу Україні. Крім того, Київ обурило те, що Бербок не надала відповіді на запитання — чи відмовиться Німеччина від газопроводу "Північний потік - 2" у разі вторгнення Росії в Україну.

Цитата

"Багато хто у Східній Європі та Києві все частіше розглядає Німеччину, як союзника Росії, ніж союзника Заходу. І вони так поводяться - подивіться на колишнього канцлера Шредера", - заявив співрозмовник телеканалу.

Як повідомили, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що про відмову Зеленського зустрічатися з Бербок нічого не знає.

Додамо

7 лютого федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розпочала візит до України та зустрілася з главою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Згодом стало відомо, що Бербок не зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, попри опубліковані раніше плани.

За словами джерел, замість зустрічі із Зеленським у Бербок запланована зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Причиною, через яку зустріч не відбудеться, назвали труднощі з графіками.

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