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Бербок начала визит в Украину с посещения Национального музея Голодомора

Бербок начала визит в Украину с посещения Национального музея Голодомора

Киев • УНН

 • 15535 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок начала визит в Украину с посещения Национального музея Голодомора-геноцида. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

“Начали визит моей немецкой коллеги Анналени Бербок в Украину с посещения Национального музея Голодомора-геноцида. Мы работаем над тем, чтобы геноцид украинцев получил широкое международное признание, в частности в Германии”, — сообщил министр.

Детали

По информации пресс-службы МИД, немецкий и украинский министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Во время визита глава МИД Германии также планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуацией по безопасности в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Ранее Кулеба заявил, что во время переговоров с Бербок планирует также поднять тему поставок вооружения в Украину.

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