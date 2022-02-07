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Голова МЗС Австрії перед візитом до Києва: суверенітет України - це питання нашої безпеки

Голова МЗС Австрії перед візитом до Києва: суверенітет України - це питання нашої безпеки

Київ • УНН

 • 20087 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Очільники зовнішньополітичних відомств Німеччини, Чехії, Австрії та Словаччини 7 і 8 лютого відвідають Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Перед візитом міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що суверенітет України – це питання безпеки усієї центральної Європи, пише УНН.

Цитата:

"Спільна поїздка міністрів закордонних справ Славківського фрмату в Україну. Надсилаємо сильний сигнал центральноєвропейської солідарності з українським народом. Адже суверенітет України — це питання нашої власної безпеки", - написав міністр у своєму Twitter.

Деталі

Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок 7-8 лютого здійснять спільний візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За даними МЗС України, перший в історії візит голів зовнішньополітичних відомств країн Славківського формату має на меті продемонструвати солідарність із нашою державою на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Також 7-8 лютого федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснить другий візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Зазначається, що міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в межах Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною.

Під час візиту голова МЗС Німеччини також планує відвідати лінію розмежування на Донбасі, аби ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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