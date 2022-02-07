Бербок розпочала візит до України з відвідання Національного музею Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розпочала візит до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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“Розпочали візит моєї німецької колеги Анналени Бербок до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду. Ми працюємо над тим, щоб геноцид українців отримав якнайширше міжнародне визнання, зокрема у Німеччині”, — повідомив міністр.
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За інформацією пресслужби МЗС, німецька та український міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною.
Під час візиту глава МЗС Німеччини також планує відвідати лінію розмежування на Донбасі, аби ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.
Раніше сьогодні Кулеба заявив, що під час переговорів з Бербок планує також підняти тему постачання озброєння до України.