В МИД России согласовали урегулирования "кризисной ситуации" в Совете Европы

"Согласованные дальнейшие шаги Российской Федерации, направленные на урегулирование кризисной ситуации на основе всестороннего соблюдения всеми государствами-членами Совета Европы требований его Устава", - говорится в сообщении.



В МИД отметили, что участники заседания рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия России с СЕ "в контексте системного кризиса уставных органов Организации, вызванного противоправными дискриминационными мерами Парламентской ассамблеи в отношении российской делегации".



Как сообщал УНН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал найти компромисс между Россией и Советом Европы относительно членства в организации до мая 2019 года.



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