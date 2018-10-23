В МИД России согласовали урегулирования "кризисной ситуации" в Совете Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В вторник, 23 октября Межведомственная комиссия Российской Федерации по делам Совета Европы (СЕ) под председательством главы МИД Сергея Лаврова согласовала дальнейшие шаги, направленные на урегулирование "кризисной ситуации" в СЕ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского дипведомства, передает УНН.
"Согласованные дальнейшие шаги Российской Федерации, направленные на урегулирование кризисной ситуации на основе всестороннего соблюдения всеми государствами-членами Совета Европы требований его Устава", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что участники заседания рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия России с СЕ "в контексте системного кризиса уставных органов Организации, вызванного противоправными дискриминационными мерами Парламентской ассамблеи в отношении российской делегации".
Как сообщал УНН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал найти компромисс между Россией и Советом Европы относительно членства в организации до мая 2019 года.
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