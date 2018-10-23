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У МЗС Росії погодили врегулювання "кризової ситуації" в Раді Європи

У МЗС Росії погодили врегулювання "кризової ситуації" в Раді Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У вівторок, 23 жовтня Міжвідомча комісія Російської Федерації у справах Ради Європи (РЄ) під головуванням глави МЗС Сергія Лаврова узгодила подальші кроки, спрямовані на врегулювання "кризової ситуації" в РЄ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби російського дипвідомства, передає УНН.

"Узгоджені подальші кроки Російської Федерації, спрямовані на врегулювання кризової ситуації на основі всебічного дотримання всіма державами-членами Ради Європи вимог його Статуту", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що учасники засідання розглянули стан та перспективи подальшої взаємодії Росії з РЄ "в контексті системної кризи статутних органів Організації, викликаного протиправними дискримінаційними заходами Парламентської асамблеї щодо російської делегації".

Як повідомляв УНН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав знайти компроміс між Росією і Радою Європи щодо членства в організації до травня 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПАРЄ не пройшла спроба повернути російську делегацію

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