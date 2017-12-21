В МИД РФ прокомментировали решение США о поставках летальной оружия Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Москве возмущены решением Вашингтона о поставках летальной оружия в Украине. Об этом сегодня во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает УНН.
"Мы крайне разочарованы информацией о том, что власти США выдали лицензию своем неназванному производителю вооружений на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок "Barret М107А1", - сказала Захарова.
По ее словам, соответствующим решением Вашингтон взял на себя всю ответственность "за тех граждан Украины, которое могут погибнуть от американского оружия".
"Вооружая (правительство Украины), США фактически подталкивают к восстановлению масштабного кровопролития на Донбассе, где ситуация и без того находится на грани из-за постоянных обстрелов со стороны, подконтрольной Киеву. Фактически Вашингтон становится соучастником убийства людей, которые восстали против устроенного "националистами государственного переворота" в Украине", - отметила Захарова.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что поставки летального оружия в Украине может подогреть "горячие головы" некоторых сил.
Как сообщал УНН, госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия в американских производителей.