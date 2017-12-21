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У МЗС РФ прокоментували рішення США про постачання летальної зброї Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Москві обурені рішенням Вашингтона про постачання летальної зброї до України. Про це сьогодні під час брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає УНН.

У МЗС РФ прокоментували рішення США про постачання летальної зброї Україні

“Ми вкрай розчаровані інформацією про те, що влада США видала ліцензію своєму неназваному виробнику озброєнь на поставку Києву великокаліберних снайперських гвинтівок "Barret М107А1", — сказала Захарова.

За її словами, відповідним рішенням Вашингтон взяв на себе всю відповідальність “за тих громадян України, яке можуть загинути від американської зброї”.

"Озброюючи (уряд України), США фактично підштовхують до відновлення масштабного кровопролиття на Донбасі, де ситуація і без того перебуває на межі через постійні обстріли зі сторони, підконтрольної Києву. Фактично Вашингтон стає співучасником вбивства людей, які повстали проти влаштованого "націоналістами державного перевороту" в Україні“, — зазначила Захарова.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що постачання летальної зброї в Україні може підігріти “гарячі голови” деяких сил.

Як повідомляв УНН, держдепартамент США затвердив експортну ліцензію для України на закупівлю певних видів легких озброєнь і стрілецької зброї в американських виробників.

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