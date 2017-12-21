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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Кремлі відреагували на рішення США щодо зброї для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Постачання летальної зброї в Україні може підігріти "гарячі голови" деяких сил. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Кремлі відреагували на рішення США щодо зброї для України

"Напевно, це (поставки летальної зброї) у зайвий раз підігріє і без того "гарячі голови" тих націоналістів, які прагнуть лише того, щоб знову перейти до силового методу врегулювання на Донбасі, абсолютно безперспективного, і знову розв'язати кровопролиття", - заявив він.

Д.Пєсков зазначив, що ставлення Москви до таких можливих поставок не змінилося. Він додав, що з Вашингтона надходили офіційні спростування інформації ЗМІ про підготовку таких поставок.

"Поки рішень із цього приводу (в США) не приймалося", - додав він.

Нагадаємо, держдепартамент США затвердив експортну ліцензію для України на закупівлю певних видів легких озброєнь і стрілецької зброї в американських виробників.

Українські Національні Новини

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