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В Кремле отреагировали на решение США относительно оружия для Украины

Киев • УНН

 • 35667 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Поставки летального оружия в Украину могут подогреть "горячие головы" некоторых сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Кремле отреагировали на решение США относительно оружия для Украины

"Наверное, это (поставки летального оружия) в лишний раз подогреет и без того "горячие головы" тех националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие", - заявил он.

Д.Песков отметил, что отношение Москвы к таким возможным поставкам не изменилось. Он добавил, что из Вашингтона поступали официальные опровержения информации СМИ о подготовке таких поставок.

"Пока решений на этот счет (в США) не принималось", - добавил он.

Напомним, госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия у американских производителей.

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