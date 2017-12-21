В Кремле отреагировали на решение США относительно оружия для Украины

"Наверное, это (поставки летального оружия) в лишний раз подогреет и без того "горячие головы" тех националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие", - заявил он.

Д.Песков отметил, что отношение Москвы к таким возможным поставкам не изменилось. Он добавил, что из Вашингтона поступали официальные опровержения информации СМИ о подготовке таких поставок.

"Пока решений на этот счет (в США) не принималось", - добавил он.

Напомним, госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия у американских производителей.