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В МИД объяснили, имел ли отношение Руслан Демченко к подготовке харьковских соглашений

В МИД объяснили, имел ли отношение Руслан Демченко к подготовке харьковских соглашений

Киев  •  УНН

 • 34212 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Бывший заместитель министра иностранных дел, а ныне советник Президента Украины Руслан Демченко получил полномочия заниматься вопросами двусторонних отношений с РФ уже после подписания "харьковских соглашений", сообщили в ответ на запрос УНН в Министерстве иностранных дел Украины.

Цитата

Так, отметили в МИД, Демченко был назначен на должность заместителя министра иностранных дел Украины 17 февраля 2010 года распоряжением КМУ № 227-р.

"Вместе с тем, в соответствии с приказом МИД № 82 о распределении обязанностей между заместителями министра, к его полномочиям двусторонние отношения с Российской Федерацией были отнесены только 27 апреля - то есть через шесть дней после подписания Харьковских соглашений и внесения их на ратификацию в Верховную Раду Украины", - отметили в ведомстве, отвечая на вопрос о том, принимал ли дипломат участие в подписании упомянутых соглашений.

Детали

Так, в четверг, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

После этого в СМИ появилась информация о том, что Демченко, который сейчас занимает должность заместителя секретаря СНБО Украины, готовил в 2010 году Харьковские соглашения и согласовал текст документов.

Что за "харьковские соглашения"?

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов в год.

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