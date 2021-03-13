У МЗС пояснили, чи мав відношення Руслан Демченко до підготовки харківських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Колишній заступник міністра закордонних справ, а нині радник Президента України Руслан Демченко отримав повноваження займатись питаннями двосторонніх відносин з РФ уже після підписання “харківських угод”, повідомили у відповідь на запит УНН у Міністерстві закордонних справ України.
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Так, зазначили в МЗС, Демченко був призначений на посаду заступника міністра закордонних справ України 17 лютого 2010 року розпорядженням КМУ № 227-р.
“Водночас, відповідно до наказу МЗС № 82 про розподіл обов‘язків між заступниками міністра, до його повноважень двосторонні відносини з Російською Федерацією були віднесені лише 27 квітня — тобто через шість днів після підписання Харківських угод та внесення їх на ратифікацію до Верховної Ради України”, — зазначили у відомстві, відповідаючи на запитання про те, чи брав дипломат участь у підписанні згаданих угод.
Деталі
Так, у четвер, 11 березня, Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.
Після цього у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Демченко, який нині займає посаду заступника секретаря РНБО України, готував у 2010 році Харківські угоди та погоджував текст документів.
Що за “харківські угоди”?
Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.
Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів на рік.